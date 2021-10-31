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Названы четыре продукта, стремительно приближающие деменцию

Защитить от старческого слабоумия смогут фрукты и овощи, насыщенные антиоксидантами.

31 октября, 15:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Специалисты из организации Dementia Australia перечислили продукты, которые способны увеличить риск развития деменции. Они содержат насыщенные жиры и трансжиры, сообщает газета Daily Express.

К ним относится жирная молочная и мясная продукция, например сало и сливочное масло. В группе риска находятся и те, кто потребляет также пальмовое и кокосовое масло и шоколад. По словам экспертов, большое количество трансжиров содержится во вредных закусках, продуктах быстрого питания, выпечке, например печеньях и тортах, а также жареном.

Учёные выявили пагубное влияние депрессии в молодости на умственные способности в старости

Учёные выявили пагубное влияние депрессии в молодости на умственные способности в старости

Если перестать потреблять эти продукты, можно снизить риск деменции в несколько раз, хотя это и не стопроцентная гарантия. Защитить от слабоумия в старости смогут фрукты и овощи, насыщенные антиоксидантами, и продукты, содержащие мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры.

Ранее учёные выявили позитивное влияние кормления грудью на когнитивные функции женщин. Среди представительниц прекрасного пола старше 50 лет провели исследование, в рамках которого они прошли четыре психологических теста.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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