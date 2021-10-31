Названы четыре продукта, стремительно приближающие деменцию

Специалисты из организации Dementia Australia перечислили продукты, которые способны увеличить риск развития деменции. Они содержат насыщенные жиры и трансжиры, сообщает газета Daily Express.

К ним относится жирная молочная и мясная продукция, например сало и сливочное масло. В группе риска находятся и те, кто потребляет также пальмовое и кокосовое масло и шоколад. По словам экспертов, большое количество трансжиров содержится во вредных закусках, продуктах быстрого питания, выпечке, например печеньях и тортах, а также жареном.

Если перестать потреблять эти продукты, можно снизить риск деменции в несколько раз, хотя это и не стопроцентная гарантия. Защитить от слабоумия в старости смогут фрукты и овощи, насыщенные антиоксидантами, и продукты, содержащие мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры.