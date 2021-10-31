Водитель самоходного дивана нарвался на штраф за езду по Сочи

В Сочи оштрафовали водителя дивана на колёсах. Видео © Instagram / sochi_gibdd

В Сочи задержали водителя, который разъезжал по дорогам на диване на колёсах. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, его оштрафовали за отсутствие ремней безопасности.

"В отношении водителя был составлен административный материал по статье 12.6 КоАП РФ "Управление ТС водителем, не пристёгнутым ремнём безопасности, перевозка пассажиров, не пристёгнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в не застегнутых мотошлемах", — говорится в релизе.

Диван на колёсах был изъят у владельца и отправлен на стоянку. Уточняется, что невозможно было идентифицировать двигатель, составные части и механизмы. В настоящее время дальнейшая судьба транспортного средства неясна.

Фото © Telegram / РИА Новости / Пресс-служба ГИБДД по Сочи

Как рассказал хозяин автодивана Сергей Сергеев, однажды транспортное средство уже эвакуировали, но позже удалось его вернуть. Автолюбитель снова выехал на улицы Сочи, однако сразу был задержан в центре города. По словам Сергеева, такое креативное средство передвижения он придумал, чтобы повеселить людей и одновременно показать изъяны современных Правил дорожного движения. Он отметил, что его диван на колёсах создан по всем правилам технического регламента, несмотря на внешний вид, передаёт РИА "Новости".