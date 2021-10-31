Колумбийский дубль: "Сочи" вырвал победу у "Арсенала" в чемпионате России
Набрав три очка, клуб из Краснодарского края поднялся на третье место в турнирной таблице.
Фото © ФК "Сочи"
"Сочи" на выезде выиграл у тульского "Арсенала" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В составе "Сочи" дубль оформил колумбийский нападающий Матео Кассьерра. Победный мяч он забил на 79-й минуте. Автором единственного гола хозяев стал замбийский форвард Эванс Кангва.
Пасы в касание, забегания – «Сочи» умеет забивать красиво 👍 pic.twitter.com/PxsIXKUzKI— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 31, 2021
Клуб из краснодарского края набрал 24 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. "Сочи" по дополнительным показателям уступает московскому "Локомотиву", у которого также 24 балла. Лидерство с 29 очками сохраняет петербургский "Зенит". В активе "Арсенала" — 12 баллов и 14-я строчка.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 13-й тур
"Арсенал" — "Сочи" — 1:2
Голы: Кассьерра 2' (0:1), Э. Кангва 65' (1:1), Кассьерра 79' (1:2)
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