"Сочи" на выезде выиграл у тульского "Арсенала" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В составе "Сочи" дубль оформил колумбийский нападающий Матео Кассьерра. Победный мяч он забил на 79-й минуте. Автором единственного гола хозяев стал замбийский форвард Эванс Кангва.

Клуб из краснодарского края набрал 24 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. "Сочи" по дополнительным показателям уступает московскому "Локомотиву", у которого также 24 балла. Лидерство с 29 очками сохраняет петербургский "Зенит". В активе "Арсенала" — 12 баллов и 14-я строчка.