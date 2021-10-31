"Приготовьтесь к величайшему возвращению": Макгрегор провёл первую тренировку после травмы
В июле после поражения от Дастина Пуарье ирландцу сделали операцию на ноге.
Фото © Instagram / thenotoriousmma
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор выложил в "Инстаграме" видео своей первой полноценной тренировки после травмы, полученной в июле в поединке с американцем Дастином Пуарье.
"Вновь в перчатках. Какой кайф, погнали! Я вернулся с удвоенной энергией. Спасибо докторам и всей команде за то, что я так быстро встал на ноги. Теперь мне предстоит большая работа. Приготовьтесь к величайшему возвращению в истории спорта", — заявил Макгрегор.
Напомним, Макгрегор получил серьёзную травму голени во время боя с Пуарье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. Ирландца доставили в больницу в Лос-Анджелесе и прооперировали.
Третий бой между Макгрегором и Пуарье прошёл 10 июля, поединок продлился всего один раунд. В концовке первой пятиминутки ирландец оступился и сломал лодыжку. В перерыве врачи остановили противостояние. Таким образом, счёт в личных встречах стал 2:1 в пользу Пуарье. Глава UFC Дана Уайт не исключил, что спортсмены проведут четвёртый поединок.
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