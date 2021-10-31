Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор выложил в "Инстаграме" видео своей первой полноценной тренировки после травмы, полученной в июле в поединке с американцем Дастином Пуарье.

"Вновь в перчатках. Какой кайф, погнали! Я вернулся с удвоенной энергией. Спасибо докторам и всей команде за то, что я так быстро встал на ноги. Теперь мне предстоит большая работа. Приготовьтесь к величайшему возвращению в истории спорта", — заявил Макгрегор.

Напомним, Макгрегор получил серьёзную травму голени во время боя с Пуарье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. Ирландца доставили в больницу в Лос-Анджелесе и прооперировали.