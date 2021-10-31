Сборная России выиграла медальный зачёт чемпионата мира по художественной гимнастике

Сборная России завоевала семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые награды на чемпионате мира по художественной гимнастике, убедительно победив в медальном зачёте первенства. Турнир завершился в воскресенье в японском Китакюсю.

Дина Аверина принесла сборной четыре золотые медали, победив в индивидуальном многоборье, в также в упражнениях с обручем, мячом и булавами. Она стала 18-кратной чемпионкой мира, побив рекорд соотечественницы Евгении Канаевой по количеству золотых медалей на ЧМ.

Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва показали лучший результат в групповом многоборье и упражнениях с пятью мячами. Кроме того, наши спортсменки победили в командном первенстве в рамках турнира в Китакюсю.

Также Дина Аверина заняла второе место в упражнениях с лентой. Её сестра-близняшка Арина Аверина стала второй в упражнениях с мячом и булавами, а также завоевала бронзовые медали в индивидуальном многоборье и упражнениях с лентой. Ещё одно серебро сборной России в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав принесли Близнюк, Орлова, Шкатова, Тищенко и Толкачёва .