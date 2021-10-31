Путин на G20 предложил создать рейтинг наиболее результативных экологических проектов
Российский лидер не исключил, что программы, предусматривающие сохранение лесов, могут быть намного эффективнее вложений в возобновляемую энергетику.
Скриншот © LIFE
Путин на G20 предложил создать рейтинг наиболее результативных экологических проектов. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин на саммите "Большой двадцатки" (G20) выступил с инициативой создать рейтинг наиболее результативных экологических проектов по степени их отдачи с точки зрения снижения объёма парниковых газов в атмосфере. Такое предложение российский лидер озвучил во время заседания "Изменение климата и окружающая среда".
"Усилия мирового сообщества важно сосредоточить, прежде всего, на поддержке наиболее результативных экологических проектов. По нашему мнению, эксперты могли бы составить рейтинг таких проектов по степени их отдачи с точки зрения снижения объёма парниковых газов в атмосфере на каждый вложенный доллар", — сказал Путин.
Он не исключил, что вошедшие в предложенный список идеи, предусматривающие меры по сохранению лесов, например в России и Латинской Америке, могут быть эффективнее инвестиций в возобновляемую энергетику в некоторых странах.
Ранее Путин заявил, что сокращать выбросы парниковых газов недостаточно, нужно наращивать их поглощение. По словам главы государства, у ряда стран, в том числе и РФ, колоссальные возможности для реализации этого.
Комментариев: 0