Путин на G20 напомнил, что Россия входит в число лидеров глобальной декарбонизации. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин напомнил, что РФ входит в число лидеров процесса глобальной декарбонизации. Об этом он заявил во время выступления на заседании "Изменение климата и окружающая среда" на саммите "Большой двадцатки" (G20).

"По оценке международных экспертов, Россия входит в число лидеров процесса глобальной декарбонизации. За последние 20 лет углеродная интенсивность нашей экономики ежегодно снижалась в среднем на 2,7%. И это больше, чем в мире в целом, больше даже, чем в странах "Семёрки", — сказал Путин.