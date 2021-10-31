Трём московским барам грозит закрытие за нарушение режима нерабочих дней
Кроме того, в заведениях не были соблюдены меры социального дистанцирования, а посетители находились без средств индивидуальной защиты.
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Вечеринка в разгар ковидных ограничений. Видео © Telegram / themoscowdailynews
Столичным заведениям "Бар, которого нет", Old Town и Punk Fiction грозят штрафы до одного миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток за нарушение режима нерабочих дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного инспектора Объединения административно-технических инспекций Москвы Антона Романова.
"В ходе рейда, проведённого 30 октября 2021 года объединением административно-технических инспекций совместно с сотрудниками полиции, было установлено, что в заведениях "Бар, которого нет", Old Town и Punk Fiction проводились массовые мероприятия — дискотеки и шоу", — отметил Романов.
Как отмечается, организаторы ничего не сделали для соблюдения мер социального дистанцирования, посетители находились без средств индивидуальной защиты.
Напомним, из-за роста заболеваемости ковидом в России в субботу, 30 октября, начался режим нерабочих дней, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным. Во многих регионах РФ введены антикоронавирусные QR-коды. Школам и вузам рекомендовано уйти на каникулы без потерь для полноты обучения. В Москве нерабочие дни начались 28 октября, закрылось большинство организаций, кроме тех, что обеспечивают работу инфраструктуры, компаний непрерывного цикла и ряда федеральных учреждений.
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