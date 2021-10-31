Трём московским барам грозит закрытие за нарушение режима нерабочих дней

Вечеринка в разгар ковидных ограничений. Видео © Telegram / themoscowdailynews

Столичным заведениям "Бар, которого нет", Old Town и Punk Fiction грозят штрафы до одного миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток за нарушение режима нерабочих дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного инспектора Объединения административно-технических инспекций Москвы Антона Романова.

"В ходе рейда, проведённого 30 октября 2021 года объединением административно-технических инспекций совместно с сотрудниками полиции, было установлено, что в заведениях "Бар, которого нет", Old Town и Punk Fiction проводились массовые мероприятия — дискотеки и шоу", — отметил Романов.

Как отмечается, организаторы ничего не сделали для соблюдения мер социального дистанцирования, посетители находились без средств индивидуальной защиты.