Генконсул назвал число россиян в больнице после массового отравления в Хургаде

На данный момент 24 россиянина находятся в больнице после массового отравления в отеле AMC Royal Hotel в египетской Хургаде, шестерых наших соотечественников выпишут в ближайшее время. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.

"24 человека находятся в настоящее время в госпитале, шесть будут выписаны в ближайшие часы, остальные сегодня вечером или завтра", — приводит РИА "Новости" его слова.