Генконсул назвал число россиян в больнице после массового отравления в Хургаде
По распоряжению губернатора провинции Красное Море будет создана специальная комиссия для проверки отеля. По её итогам, как указал дипломат, эксперты определят дальнейшую судьбу гостиницы.
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На данный момент 24 россиянина находятся в больнице после массового отравления в отеле AMC Royal Hotel в египетской Хургаде, шестерых наших соотечественников выпишут в ближайшее время. Об этом сообщил генеральный консул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.
"24 человека находятся в настоящее время в госпитале, шесть будут выписаны в ближайшие часы, остальные сегодня вечером или завтра", — приводит РИА "Новости" его слова.
Воропаев также рассказал, что по распоряжению губернатора провинции Красное Море будет создана специальная комиссия для проверки отеля. По её итогам эксперты примут окончательное решение по поводу дальнейшей работы AMC Royal Hotel.
Ранее сообщалось, что отель закрыли на двое суток. Как рассказывал Лайф, число отравившихся в Хургаде российских туристов выросло до 40 человек. Среди госпитализированных много детей. У некоторых туристов отмечается высокая температура, понос, рвота. По словам одной из клиенток отеля, местные власти не исключают, что на руководство заведения заведут уголовное дело из-за антисанитарии.
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