В "Роскосмосе" назвали планируемую дату запуска разрабатываемого спутника "Скиф-Д"

Запуск спутника "Скиф-Д", который сейчас разрабатывается компанией "Информационные спутниковые системы" (ИСС), на круговую орбиту планируется в конце сентября 2022 года. Об этом сообщает "Роскосмос".

"Скиф-Д" будет выведен на среднюю круговую орбиту высотой 8070 км. Запуск космического аппарата запланирован на конец сентября 2022 года", — сказано в записи на сайте госкорпорации.

Отмечается, что сейчас специалисты ИСС создают конструкторскую документацию на космический аппарат и его составные части. Одновременно на предприятиях ведётся разработка и изготовление комплектующих. "Скиф-Д" должен войти в состав одноимённой экспериментальной космической системы, предназначенной для отработки новых технических решений по предоставлению услуги широкополосного доступа в Интернет, а также для защиты орбитально-частотного ресурса России. Его масса составит не более 200 килограммов, а энергопотребление — порядка 250 Вт.