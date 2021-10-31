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В "Роскосмосе" назвали планируемую дату запуска разрабатываемого спутника "Скиф-Д"

Он войдёт в состав экспериментальной космической системы, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в Интернет и защиты орбитально-частотного ресурса России.

31 октября, 11:22
<p>Фото © <a href="https://www.iss-reshetnev.ru/media/news/news-061021" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Информационные спутниковые системы"</a></p>

Фото © "Информационные спутниковые системы"

Запуск спутника "Скиф-Д", который сейчас разрабатывается компанией "Информационные спутниковые системы" (ИСС), на круговую орбиту планируется в конце сентября 2022 года. Об этом сообщает "Роскосмос".

"Скиф-Д" будет выведен на среднюю круговую орбиту высотой 8070 км. Запуск космического аппарата запланирован на конец сентября 2022 года", — сказано в записи на сайте госкорпорации.

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Отмечается, что сейчас специалисты ИСС создают конструкторскую документацию на космический аппарат и его составные части. Одновременно на предприятиях ведётся разработка и изготовление комплектующих. "Скиф-Д" должен войти в состав одноимённой экспериментальной космической системы, предназначенной для отработки новых технических решений по предоставлению услуги широкополосного доступа в Интернет, а также для защиты орбитально-частотного ресурса России. Его масса составит не более 200 килограммов, а энергопотребление — порядка 250 Вт.

Ранее Лайф рассказывал, что "Роскосмос" анонсировал четыре пуска ракет "Союз" с космодрома Куру. По словам главы корпорации, стартовая площадка на другом континенте удобна для выведения полезных нагрузок.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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