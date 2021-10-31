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"Потерял в силе": Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал о состоянии Большунова после двух операций

Из-за неправильно запломбированного нервного канала зуба у спортсмена возникла киста.

31 октября, 11:20
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CNMahBQh7ZI/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">san_sanych_bolshunov</a></p>

Фото © Instagram / san_sanych_bolshunov

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что лидер команды Александр Большунов сейчас восстанавливается после операций и пока не может тренироваться в полную силу. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Из-за неправильно запломбированного нервного канала зуба у 24-летнего спортсмена возникла киста, потребовавшая хирургического вмешательства. В сентябре спортсмену сделали операцию на десне, а в октябре ещё одну. Сейчас лыжник находится на сборе национальной команды в Финляндии.

"Александр пока занимается по индивидуальной программе. Последствия операций ещё не позволяют тренироваться в полной мере. Его занятия более спокойные. Видно, что за то время, которое он не тренировался, Саша потерял в силе. Также нужно восстанавливать технические навыки, сейчас мы сконцентрированы на развитии базовых качеств", — заявил Бородавко.

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В прошлом сезоне Большунов второй раз подряд выиграл лыжную многодневку "Тур де Ски" и общий зачёт Кубка мира. Также он впервые стал чемпионом мира, победив в скиатлоне на первенстве в немецком Оберстдорфе.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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