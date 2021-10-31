Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что лидер команды Александр Большунов сейчас восстанавливается после операций и пока не может тренироваться в полную силу. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Из-за неправильно запломбированного нервного канала зуба у 24-летнего спортсмена возникла киста, потребовавшая хирургического вмешательства. В сентябре спортсмену сделали операцию на десне, а в октябре ещё одну. Сейчас лыжник находится на сборе национальной команды в Финляндии.

"Александр пока занимается по индивидуальной программе. Последствия операций ещё не позволяют тренироваться в полной мере. Его занятия более спокойные. Видно, что за то время, которое он не тренировался, Саша потерял в силе. Также нужно восстанавливать технические навыки, сейчас мы сконцентрированы на развитии базовых качеств", — заявил Бородавко.