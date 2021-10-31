Житель Новосибирска заманил приятеля на кладбище, избил и задушил

В Новосибирске правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 56-летнего мужчины, которого подозревают в жестокой расправе над приятелем. Инцидент произошёл на Заельцовском кладбище, где предполагаемый убийца и закопал тело жертвы.

По данным следствия, 30 октября в полицию поступило сообщение от женщины об исчезновении её 29-летнего супруга. Она рассказала, что муж ещё рано утром 29-го числа уехал на рабочем автомобиле и не вернулся. Вскоре правоохранители установили координаты машины пропавшего. Как оказалось, она была на местном кладбище.

"Потерпевший по просьбе своего знакомого проследовал на машине на Заельцовское кладбище. <...> Между ними произошёл конфликт, в ходе которого фигурант по делу нанёс мужчине телесные повреждения, а затем задушил его", — сообщили в пресс-службе СУ СК по области.

Оперативники быстро вычислили преступника, поскольку тот вернулся на место расправы, чтобы скрыть следы. При этом не уточняется, на какой почве произошёл конфликт между приятелями. Задержанный 56-летний мужчина свою вину признал, но частично. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.



