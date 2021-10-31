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Российские вакцины "Спутник V" и "Спутник лайт" одобрили в Камбодже

Королевство стало 71-м государством, в котором разрешено применение двухкомпонентного препарата, разработанного в РФ. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры.

31 октября, 11:03
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Российские вакцины против коронавируса "Спутник V" и "Спутник лайт" одобрили в Камбодже. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российских вакцин против коронавируса "Спутник V" и "Спутник лайт" в Королевстве Камбоджа", — говорится в релизе.

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Страна стала 71-м государством, в котором одобрено применение двухкомпонентного препарата российского производства. В фонде отметили, что регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры.

Ранее Лайф рассказывал, что в России разрабатываются две назальные вакцины от ковида на основе "Спутника V". Одна из них будет представлена в виде спрея, а другая — в виде жидких капель со стабилизатором.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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