Российские вакцины "Спутник V" и "Спутник лайт" одобрили в Камбодже

Российские вакцины против коронавируса "Спутник V" и "Спутник лайт" одобрили в Камбодже. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российских вакцин против коронавируса "Спутник V" и "Спутник лайт" в Королевстве Камбоджа", — говорится в релизе.

Страна стала 71-м государством, в котором одобрено применение двухкомпонентного препарата российского производства. В фонде отметили, что регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры.