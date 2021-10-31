Российские вакцины "Спутник V" и "Спутник лайт" одобрили в Камбодже
Королевство стало 71-м государством, в котором разрешено применение двухкомпонентного препарата, разработанного в РФ. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Российские вакцины против коронавируса "Спутник V" и "Спутник лайт" одобрили в Камбодже. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ объявляет о регистрации российских вакцин против коронавируса "Спутник V" и "Спутник лайт" в Королевстве Камбоджа", — говорится в релизе.
Страна стала 71-м государством, в котором одобрено применение двухкомпонентного препарата российского производства. В фонде отметили, что регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры.
Ранее Лайф рассказывал, что в России разрабатываются две назальные вакцины от ковида на основе "Спутника V". Одна из них будет представлена в виде спрея, а другая — в виде жидких капель со стабилизатором.
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