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Мясников рассказал, кому нужно получить три дозы антиковидной вакцины

По словам врача, таким гражданам для прививки лучше использовать "Спутник V", так как это "наиболее доказанная вакцина".

31 октября, 10:21
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

У людей старше 60 лет, имеющих хронические заболевания, после прививки от коронавируса достаточно быстро снижается уровень антител, поэтому им необходимо обязательно проходить ревакцинацию через полгода. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с порталом Ura.ru.

"У лиц старше 60 лет с хроническими заболеваниями, страдающих диабетом и так далее, очень быстро вымываются антитела и иммунный ответ на вакцину получается намного хуже, чем у молодых. Поэтому если таким людям вдогонку, после двухфазной прививки, дать третью дозу, то они будут достаточно защищены", — объяснил медик.

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По словам Мясникова, таким гражданам для вакцинации лучше использовать "Спутник V", а через полгода добавлять "Спутник лайт" — первую дозу "Спутника V", "наиболее доказанной вакцины". Телеведущий отметил, что ревакцинация сегодня не является обязательной, но она должна войти в схему вакцинации для лиц старше 60 лет с хроническими заболеваниями.

Ранее Мясников рассказал, кому будет мало двух доз вакцины от ковида. Этой категории пациентов следует сделать три прививки, в ином случае эффект от препарата будет меньше, чем у других людей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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