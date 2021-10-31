Мясников рассказал, кому нужно получить три дозы антиковидной вакцины

У людей старше 60 лет, имеющих хронические заболевания, после прививки от коронавируса достаточно быстро снижается уровень антител, поэтому им необходимо обязательно проходить ревакцинацию через полгода. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с порталом Ura.ru.

"У лиц старше 60 лет с хроническими заболеваниями, страдающих диабетом и так далее, очень быстро вымываются антитела и иммунный ответ на вакцину получается намного хуже, чем у молодых. Поэтому если таким людям вдогонку, после двухфазной прививки, дать третью дозу, то они будут достаточно защищены", — объяснил медик.

По словам Мясникова, таким гражданам для вакцинации лучше использовать "Спутник V", а через полгода добавлять "Спутник лайт" — первую дозу "Спутника V", "наиболее доказанной вакцины". Телеведущий отметил, что ревакцинация сегодня не является обязательной, но она должна войти в схему вакцинации для лиц старше 60 лет с хроническими заболеваниями.