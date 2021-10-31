Глава МИД Китая призвал США перестать давить на Пекин

Двусторонние отношения Китая и США могут улучшиться, если Соединённые Штаты прекратят оказывать давление на КНР. Об этом заявил глава МИД Поднебесной Ван И.

"США не должны оказывать давления на Китай. Они должны соблюдать нормы международных отношений. Только так наши отношения могут выйти на верный путь", — сказал дипломат в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1".

Ван И выразил надежду, что Америка сможет вернуться к рациональной политике в отношении Пекина.