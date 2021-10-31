Аналитики сообщили о максимальном за 10 лет подорожании типичного завтрака

За десять лет "индекс типичного завтрака", который рассчитывает Financial Times, достиг максимального значения из-за плохой погоды, неурожая некоторых сельскохозяйственных культур и кризиса в цепочках поставок товаров на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание в статье на своём сайте.

Продукты "типичного завтрака" — это кофе, молоко, сахар, пшеница, овёс и апельсиновый сок. За последние два года фьючерсные цены на них выросли в среднем на 63%. Отмечается, что крупные продовольственные компании, такие как Nestle и Procter & Gamble, для компенсации падения прибыли повышают стоимость продукции.

Причём опрошенные изданием аналитики прогнозируют сохранение роста цен. Это связано с увеличением расходов на сырьё и транспортировку. Аналитик Rabobank Карлос Мера считает, что цены на основные продукты питания продолжат расти как минимум ещё в течение года.