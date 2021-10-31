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Аналитики сообщили о максимальном за 10 лет подорожании типичного завтрака

Связано оно с увеличением расходов на сырьё и транспортировку. По словам специалиста, стоимость основных продуктов питания продолжит расти ещё минимум в течение года.

31 октября, 10:48
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

За десять лет "индекс типичного завтрака", который рассчитывает Financial Times, достиг максимального значения из-за плохой погоды, неурожая некоторых сельскохозяйственных культур и кризиса в цепочках поставок товаров на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание в статье на своём сайте.

Продукты "типичного завтрака" — это кофе, молоко, сахар, пшеница, овёс и апельсиновый сок. За последние два года фьючерсные цены на них выросли в среднем на 63%. Отмечается, что крупные продовольственные компании, такие как Nestle и Procter & Gamble, для компенсации падения прибыли повышают стоимость продукции.

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Причём опрошенные изданием аналитики прогнозируют сохранение роста цен. Это связано с увеличением расходов на сырьё и транспортировку. Аналитик Rabobank Карлос Мера считает, что цены на основные продукты питания продолжат расти как минимум ещё в течение года.

Ранее россиянам рассказали об изменениях цен на продукты к Новому году. В частности, отметила эксперт Ирина Нагайцева, ряд скоропортящейся продукции в декабре может подешеветь.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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