Российские гимнастки проиграли Италии в последнем виде программы на чемпионате мира

Сборная России по художественной гимнастике выиграла серебро в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав на чемпионате мира. Первенство проходило в японском Китакюсю.

В составе нашей команды выступали Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва. За своё выступление они получили от судей 40,950 балла.

Первое место заняла сборная Италии, набравшая 42,275 балла. Бронзовые медали выиграли гимнастки из Японии (40,900).

Сборная России завершила чемпионат мира по художественной гимнастике с семью золотыми, четырьмя серебряными и двумя бронзовыми медалями, убедительно выиграв общий зачёт. Ранее Близнюк, Орлова, Шкатова, Тищенко и Толкачёва победили в групповом многоборье и упражнениях с пятью мячами. Дина Аверина показала лучший результат в личном многоборье и упражнениях с мячом, обручем и булавами. Кроме того, наши спортсменки заняли первое место в командном первенстве.