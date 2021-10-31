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Российские гимнастки проиграли Италии в последнем виде программы на чемпионате мира

На нынешнем первенстве наши спортсменки выиграли семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали.

31 октября, 10:38
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CVqo1lDrSjg/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram / rgymrussia</a></p>

Фото © Instagram / rgymrussia

Сборная России по художественной гимнастике выиграла серебро в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав на чемпионате мира. Первенство проходило в японском Китакюсю.

В составе нашей команды выступали Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва. За своё выступление они получили от судей 40,950 балла.

Первое место заняла сборная Италии, набравшая 42,275 балла. Бронзовые медали выиграли гимнастки из Японии (40,900).

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Сборная России завершила чемпионат мира по художественной гимнастике с семью золотыми, четырьмя серебряными и двумя бронзовыми медалями, убедительно выиграв общий зачёт. Ранее Близнюк, Орлова, Шкатова, Тищенко и Толкачёва победили в групповом многоборье и упражнениях с пятью мячами. Дина Аверина показала лучший результат в личном многоборье и упражнениях с мячом, обручем и булавами. Кроме того, наши спортсменки заняли первое место в командном первенстве.

Добавим, что в ходе первенства в Китакюсю Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира. Тем самым она побила рекорд соотечественницы Евгении Канаевой по количеству золотых медалей на ЧМ.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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