Во Дворце независимости в Минске выставили автомат Лукашенко и флаг с надписью "За Батьку"

Всего экспозиция включает более пяти экспонатов. Помимо автомата, который был в руках у главы республики, представлена картина, на которой запечатлён известный эпизод поствыборного кризиса в Белоруссии. На полотне изображён момент событий 23 августа 2020 года, когда глава государства и его младший сын Николай появились во Дворце независимости в Минске, вооружённые автоматами. Как сообщал сам Лукашенко, иллюстрацию ему на день рождения презентовала служба безопасности, а автором является дочь одного из сотрудников.