Во Дворце независимости в Минске выставили автомат Лукашенко и флаг с надписью "За Батьку"
Экспозицию также пополнили картиной с фрагментом событий 23 августа 2020-го, скульптурой от спецназа, беретом, формой и символом ОМОНа.
Кадр из видео © YouTube
Автомат президента Белоруссии Александра Лукашенко, с которым он прилетел на вертолёте на площадку ко Дворцу независимости в августе прошлого года, стал музейным экспонатом. Фотографии появились в телеграм-канале "Пул первого".
Всего экспозиция включает более пяти экспонатов. Помимо автомата, который был в руках у главы республики, представлена картина, на которой запечатлён известный эпизод поствыборного кризиса в Белоруссии. На полотне изображён момент событий 23 августа 2020 года, когда глава государства и его младший сын Николай появились во Дворце независимости в Минске, вооружённые автоматами. Как сообщал сам Лукашенко, иллюстрацию ему на день рождения презентовала служба безопасности, а автором является дочь одного из сотрудников.
Кроме того, в экспозицию входят флаг от патриотов с надписью "За Батьку", скульптура от спецназа, а также форма и символ ОМОНа, которые подарили президенту Белоруссии в декабре прошлого года.
Напомним, что 23 августа 2020 года протестующие, несогласные с результатами президентских выборов, заняли центр Минска. После они вплотную приблизились к оцепленной солдатами стеле "Минск — город-герой" и резиденции главы государства Александра Лукашенко. Позже к Дворцу Независимости прилетел правительственный вертолёт, из которого вышел вооружённый президент Белоруссии в бронежилете. С ним был и младший сын Коля, причём в боевом снаряжении и тоже с автоматом.
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