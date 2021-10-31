В США определили роль России в европейском газовом кризисе
Многие эксперты подчёркивают, что Москва сама с трудом увеличивает объёмы добычи и поддерживает уровень своих запасов, заметил автор статьи.
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В сложившемся в Европе газовом кризисе одна Москва не виновата, так как для его возникновения совпало много глобальных, региональных и локальных факторов. Такое мнение приводится в материале на сайте Council on Foreign Relations.
"Некоторые аналитики считают Россию злодеем в этом новом кризисе, но у напряжённого рынка есть несколько других объяснений", — пишет автор Стефен Сестанович.
Так, он напомнил о снижении добычи газа в самой Европе, быстрый рост спроса на энергию в Азии, истощение запасов топлива прошлой зимой и снижение выработки возобновляемых источников, таких как ветер и гидроэнергия.
Кроме того, многие эксперты подчёркивают, что Россия сама с трудом увеличивает объёмы добычи и поддерживает уровень своих запасов. Однако, заметил Сестанович, Москва использует уязвимости своих торговых партнёров, на что указывают прошлые споры по газу с Украиной и Эстонией и "увязка поставок с сертификацией "Северного потока – 2".
По словам автора, кризис обнажил множество элементов энергетической незащищённости Европы и заставил страны-участники Евросоюза и сам Брюссель рассматривать целый ряд мер по ограничению уязвимостей в будущем от небольших шагов по смягчению непосредственного воздействия повышения стоимости электроэнергии на домохозяйства с низким уровнем дохода до полного пересмотра правил, регулирующих внутренний энергетический рынок Европы.
Напомним, рост цен на газ в Европе начался в августе, а уже к 9 сентября голубое топливо подорожало до 700 долларов. 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем цены постепенно начали снижаться. Тогда премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что вскоре в Европе может начаться огромный энергетический кризис. А российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на газ.
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