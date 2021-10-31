В США определили роль России в европейском газовом кризисе

В сложившемся в Европе газовом кризисе одна Москва не виновата, так как для его возникновения совпало много глобальных, региональных и локальных факторов. Такое мнение приводится в материале на сайте Council on Foreign Relations.

"Некоторые аналитики считают Россию злодеем в этом новом кризисе, но у напряжённого рынка есть несколько других объяснений", — пишет автор Стефен Сестанович.

Так, он напомнил о снижении добычи газа в самой Европе, быстрый рост спроса на энергию в Азии, истощение запасов топлива прошлой зимой и снижение выработки возобновляемых источников, таких как ветер и гидроэнергия.

Кроме того, многие эксперты подчёркивают, что Россия сама с трудом увеличивает объёмы добычи и поддерживает уровень своих запасов. Однако, заметил Сестанович, Москва использует уязвимости своих торговых партнёров, на что указывают прошлые споры по газу с Украиной и Эстонией и "увязка поставок с сертификацией "Северного потока – 2".