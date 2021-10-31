В Минпросвещения объяснили закрытие набора по 43 специальностям в колледжах и техникумах

Закрытие набора в российские колледжи и техникумы по 43 специальностям ведёт к перераспределению компетенций в другие программы профессионального обучения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ.

"Сами знания и навыки, которые были заложены в эти программы, не исчезают, а включаются либо как отдельные блоки в более широкие современные программы подготовки, либо переходят в перечень коротких программ профессионального обучения, которые можно будет освоить в рамках программ СПО", — заявил директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования Виктор Неумывакин.

Он напомнил, что за два последних года перечень программ подготовки поредел примерно на 100 профессий и специальностей, потерявших актуальность. Таких узкопрофильных специалистов не ждут работодатели, спрос на обучение упал и у самих абитуриентов.

Этим решением отечественная система подготовки в среднем звене максимально поддерживает актуальность для запросов рынка труда, увеличивает возможности студентов устроиться и найти работу и предоставляет максимально современную подготовку, пояснил Неумывакин.