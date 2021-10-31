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В Минпросвещения объяснили закрытие набора по 43 специальностям в колледжах и техникумах

Система подготовки в среднем звене максимально поддерживает актуальность для запросов рынка труда, увеличивает возможности студентов устроиться и найти работу, пояснили в ведомстве.

31 октября, 10:45
<p>Фото © Пресс-служба Минпросвещения РФ</p>

Фото © Пресс-служба Минпросвещения РФ

Закрытие набора в российские колледжи и техникумы по 43 специальностям ведёт к перераспределению компетенций в другие программы профессионального обучения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РФ.

"Сами знания и навыки, которые были заложены в эти программы, не исчезают, а включаются либо как отдельные блоки в более широкие современные программы подготовки, либо переходят в перечень коротких программ профессионального обучения, которые можно будет освоить в рамках программ СПО", — заявил директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования Виктор Неумывакин.

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Он напомнил, что за два последних года перечень программ подготовки поредел примерно на 100 профессий и специальностей, потерявших актуальность. Таких узкопрофильных специалистов не ждут работодатели, спрос на обучение упал и у самих абитуриентов.

Этим решением отечественная система подготовки в среднем звене максимально поддерживает актуальность для запросов рынка труда, увеличивает возможности студентов устроиться и найти работу и предоставляет максимально современную подготовку, пояснил Неумывакин.

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Напомним, что из перечня программ исчезнут рекламный агент, контролёр банка, младшая медицинская сестра по уходу за больными, судовой повар, парикмахер, судовой бортпроводник, оператор вязально-швейного оборудования, вышивальщица, сборщик обуви, водитель городского электротранспорта и другие. Всего в списке значатся 43 специальности, набор на которые прекратится с 31 декабря 2021 года.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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