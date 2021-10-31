Байден оставил без ответа вопросы о сближении России и Турции
Журналисты попытались узнать мнение американского лидера во время фотографирования перед встречей с Эрдоганом.
Фото © ТАСС / AP
Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопросы журналистов, связанные с отношениями России и Турции. Это произошло перед началом встречи американского лидера с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Риме, где проходит саммит "Большой двадцатки" (G20).
Во время совместного фотографирования двух президентов, которое транслировал телеканал CNN, со стороны журналистов раздался вопрос о том, не слишком ли сильно сблизилась Турция с Россией. Однако Байден в первый раз не обратил внимание на реплику, а после её повторения корреспондентом развернулся и направился к месту проведения переговоров.
Журналист CNN Кевин Липтэк в "Твиттере" сообщил, что американский лидер перед началом беседы с Эрдоганом сказал, что планирует "провести хороший разговор".
Ожидается, что на встрече президенты обсудят приобретение Турцией у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, желание Анкары купить у Вашингтона дополнительные партии истребителей F-16, а также ситуацию в Сирии и Ливии.
Лайф рассказывал, что президент США Джо Байден продлил санкции США против Турции. Ограничения были введены в 2019 году, поводом для этого стала военная операция турецкой армии в Сирии.
Напомним, поставки российских ЗРС в Турцию начались 12 июля 2019 года, второй этап поставок завершился 15 сентября того же года. Это категорически не нравится США, которые неоднократно препятствовали покупке Анкарой российских систем ПВО. Несмотря на угрозы санкций, Эрдоган не раз настаивал на том, что планы Турции по новой закупке С-400 не изменились.
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