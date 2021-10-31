Байден оставил без ответа вопросы о сближении России и Турции

Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопросы журналистов, связанные с отношениями России и Турции. Это произошло перед началом встречи американского лидера с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Риме, где проходит саммит "Большой двадцатки" (G20).

Во время совместного фотографирования двух президентов, которое транслировал телеканал CNN, со стороны журналистов раздался вопрос о том, не слишком ли сильно сблизилась Турция с Россией. Однако Байден в первый раз не обратил внимание на реплику, а после её повторения корреспондентом развернулся и направился к месту проведения переговоров.

Журналист CNN Кевин Липтэк в "Твиттере" сообщил, что американский лидер перед началом беседы с Эрдоганом сказал, что планирует "провести хороший разговор".

Ожидается, что на встрече президенты обсудят приобретение Турцией у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, желание Анкары купить у Вашингтона дополнительные партии истребителей F-16, а также ситуацию в Сирии и Ливии.

Лайф рассказывал, что президент США Джо Байден продлил санкции США против Турции. Ограничения были введены в 2019 году, поводом для этого стала военная операция турецкой армии в Сирии.