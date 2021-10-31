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"Я вас устрою": Темникова раскрыла, как едва не стала жертвой серийного педофила, представившегося продюсером

В подростковом возрасте с певицей произошла опасная история из-за её доверчивости. Спасла исполнительницу администратор отеля, которая предупредила об угрозе.

31 октября, 10:58
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CVYB0b-sYXN/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> lenatemnikovaofficial</a></p>

Фото © Instagram / lenatemnikovaofficial

Бывшая участница группы Serebro певица Елена Темникова рассказала, как в подростковом возрасте чуть не стала жертвой педофила. О страшном событии почти 20-летней давности исполнительница поведала Светлане Бондарчук в ютуб-шоу "Света вокруг света".

По словам Темниковой, эта история приключилась с ней в 17 лет. Тогда на одном из песенных конкурсов к начинающей певице в гримёрку постучался довольно странный мужчина. Он представился поэтом-песенником и автором хитов певицы Надежды Кадышевой. Он предложил Елене заняться и её продюсированием.

"Приезжайте-ка вы ко мне в Москву, я вас устрою в женское общежитие при ветеринарном техникуме. У меня есть друзья-авторы, будем песни записывать", — вспоминает Темникова слова "поэта-песенника".

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Перед очередным приездом в столицу певица решила созвониться с мужчиной по номеру, который он тогда оставил. В итоге они договорились о встрече. Однако странности начались ещё на вокзале. По словам Темниковой, наобещавший с три короба "продюсер" даже не удосужился встретить её, а после практически сразу повёз в отель. От изнасилования, как признаётся 36-летняя певица, её спасла сотрудница гостиницы, предупредившая юную особу об опасности.

"Ты должна знать, что он периодически приводит сюда молодых девочек", — сказала она Темниковой.

После этого Елена закрылась от извращенца в номере и не открывала дверь до приезда полицейских. При этом "продюсер" всё это время пытался прорваться к девушке. Как выяснилось, новый знакомый Темниковой оказался не поэтом-песенником, а обыкновенным преступником, за плечами которого уже было несколько отсидок. Певица до сих пор вспоминает с благодарностью ту сотрудницу отеля, спасшую её от беды.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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