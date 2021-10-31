Бывшая участница группы Serebro певица Елена Темникова рассказала, как в подростковом возрасте чуть не стала жертвой педофила. О страшном событии почти 20-летней давности исполнительница поведала Светлане Бондарчук в ютуб-шоу "Света вокруг света".

По словам Темниковой, эта история приключилась с ней в 17 лет. Тогда на одном из песенных конкурсов к начинающей певице в гримёрку постучался довольно странный мужчина. Он представился поэтом-песенником и автором хитов певицы Надежды Кадышевой. Он предложил Елене заняться и её продюсированием.

"Приезжайте-ка вы ко мне в Москву, я вас устрою в женское общежитие при ветеринарном техникуме. У меня есть друзья-авторы, будем песни записывать", — вспоминает Темникова слова "поэта-песенника".

Перед очередным приездом в столицу певица решила созвониться с мужчиной по номеру, который он тогда оставил. В итоге они договорились о встрече. Однако странности начались ещё на вокзале. По словам Темниковой, наобещавший с три короба "продюсер" даже не удосужился встретить её, а после практически сразу повёз в отель. От изнасилования, как признаётся 36-летняя певица, её спасла сотрудница гостиницы, предупредившая юную особу об опасности.

"Ты должна знать, что он периодически приводит сюда молодых девочек", — сказала она Темниковой.

После этого Елена закрылась от извращенца в номере и не открывала дверь до приезда полицейских. При этом "продюсер" всё это время пытался прорваться к девушке. Как выяснилось, новый знакомый Темниковой оказался не поэтом-песенником, а обыкновенным преступником, за плечами которого уже было несколько отсидок. Певица до сих пор вспоминает с благодарностью ту сотрудницу отеля, спасшую её от беды.