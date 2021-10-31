Байден обеспокоен наличием российских С-400 на вооружении у Турции
При этом американский лидер заявил о желании сохранить конструктивные отношения Вашингтона с Анкарой, а также расширить сферы сотрудничества и эффективно разрешать разногласия.
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Президент США Джо Байден на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в рамках саммита G20 в Риме выразил обеспокоенность тем фактом, что на вооружении Анкары стоят российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Белого дома.
"Президент Байден подтвердил наше оборонное партнёрство и важность Турции как союзника по НАТО, однако отметил обеспокоенность США относительно того, что Турция владеет российскими системами С-400", — отметили в пресс-службе.
При этом Байден заявил о желании сохранить конструктивные отношения между странами, а также расширить сферы сотрудничества и эффективно разрешать разногласия.
Напомним, поставки российских ЗРС в Турцию начались 12 июля 2019 года, второй этап поставок завершился 15 сентября того же года. Это категорически не нравится США, которые неоднократно препятствовали покупке Анкарой российских систем ПВО. Несмотря на угрозы санкций, Эрдоган не раз настаивал на том, что планы Турции по новой закупке С-400 не изменились.
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