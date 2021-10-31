Участники G20 договорились об ограничении потепления не более чем на 1,5 градуса

Участники саммита "Большой двадцатки" (G20) достигли соглашения по ограничению потепления климата не более чем на 1,5 градуса. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на дипломатические источники.

При этом отмечается, что пока в проекте итогового заявления срок достижения нулевых выбросов углекислого газа, фундаментально важных для прекращения роста температуры, значится как "середина века".