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Участники G20 договорились об ограничении потепления не более чем на 1,5 градуса

При этом срок достижения нулевых выбросов углекислого газа пока в проекте итогового заявления числится как "середина века".

31 октября, 11:29
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Участники саммита "Большой двадцатки" (G20) достигли соглашения по ограничению потепления климата не более чем на 1,5 градуса. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на дипломатические источники.

При этом отмечается, что пока в проекте итогового заявления срок достижения нулевых выбросов углекислого газа, фундаментально важных для прекращения роста температуры, значится как "середина века".

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Ранее Лайф сообщал, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев рассказал об уроках европейского энергетического кризиса. Он отметил, что каждая страна должна сама разработать "формулу взаимозависимости экономики и экологии".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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