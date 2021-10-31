Путин: Сокращать выбросы парниковых газов недостаточно, нужно наращивать их поглощение
По словам главы государства, у ряда стран, в том числе и РФ, колоссальные возможности для реализации этого.
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Сокращения выбросов парниковых газов недостаточно, необходимо также наращивать их поглощение, и здесь у России есть большой потенциал. Об этом в ходе саммита "Большой двадцатки" заявил президент РФ Владимир Путин.
"Для решения проблемы глобального потепления просто сокращать объёмы выбросов недостаточно. Нужно наращивать и поглощение парниковых газов. А здесь у России, как и у ряда других стран, — колоссальные возможности", — сказал Путин в режиме видеоконференции.
Он напомнил о поглощающем потенциале отечественных лесов, тундры, сельскохозяйственных земель, а также морей и болот. Россия планирует существенно повысить качество управления лесами, увеличивать площади лесовосстановления и расширять территории нетронутой природы, заверил глава государства.
Ранее американский актёр и звезда "Терминатора" Арнольд Шварценеггер назвал глупцами политиков, игнорирующих проблемы изменения климата. По его словам, действовать одновременно в интересах окружающей среды и экономики можно, и в Калифорнии поняли, как этого добиться.
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