Путин заявил, что в России средняя температура растёт быстрее общемировой

Путин: За десять лет среднегодовая температура в России поднялась на полградуса. Видео © LIFE

Потепление климата в России происходит быстрее, чем в мире, и за последние десять лет средняя температура в стране выросла на полградуса. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите "Большой двадцатки" (G20).

"Отмечу, что и среднегодовая температура в России растёт быстрее общемировой более чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась более чем на полградуса", — пояснил глава государства.

По словам Путина, вопросы борьбы с изменениями климата имеют исключительно важное значение и касаются всех. Он отметил, что Россия также испытывает на себе негативные последствия глобального потепления, из-за которого происходит опустынивание и эрозия почв.

"Особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходятся значительные объёмы нашей территории", — добавил российский лидер.

Глава государства указал, что РФ принимает активное участие в международных усилиях по сохранению климата. В частности, выполняет все взятые на себя обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению. Кроме того, как напомнил Путин, российская сторона последовательно реализует политику по сокращению выбросов парниковых газов, а также предпринимает шаги по повышению энергоэффективности экономики, модернизации электроэнергетики и сокращению выбросов газа при добыче нефти.