Умер актёр из драмы "Холодное лето пятьдесят третьего..." Алексей Колесник

На 72-м году жизни умер советский и украинский актёр Алексей Колесник. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на посты друзей и коллег артиста в соцсетях. Причина смерти Колесника не называется.

Алексей Колесник родился 28 марта 1950 года в городе Карловка Полтавской области. В 1975 году он окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого и работал в украинских театрах, а с 1982 года стал актёром киностудии имени Довженко.

Известность пришла к артисту благодаря ролям в фильмах "Как закалялась сталь", "Холодное лето пятьдесят третьего..." и "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго". Всего он снялся в более чем пятидесяти кинолентах. Колесник был заслуженным артистом Украины и лауреатом Международного фестиваля "Золотой витязь", где получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Тот, кто прошёл сквозь огонь".