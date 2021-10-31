В Стамбуле окрестили позитивной встречу Эрдогана и Байдена на G20

Встреча президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Джозефа Байдена на полях саммита "Большой двадцатки" в итальянской столице была позитивной. Об этом сообщила администрация турецкого лидера.

"На полях саммита G20 в Риме состоялась встреча президента Эрдогана с президентом США Джо Байденом. На этих переговорах, прошедших в позитивной атмосфере, обсуждались двусторонние отношения и региональные темы", — сказано в записи.

Так, главы государств договорились о создании совместного механизма для ещё большего укрепления и развития двусторонних отношений, также обсудили шаги для увеличения товарооборота между странами. Кроме того, Эрдоган и Байден подчеркнули важность НАТО и стратегического партнёрства и выразили удовлетворение взаимными шагами, направленными на борьбу с изменениями климата.

При этом в Стамбуле ожидали, что встреча продлится 20 минут, однако лидеры общались больше часа.

В Белом доме в свою очередь уточнили, что политики обсудили дипломатические усилия в Закавказье, Сирии, Ливии и ситуацию в Восточном Средиземноморье. Байден выразил признательность коллеге за поддержку в завершившейся американской кампании в Афганистане.