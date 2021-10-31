Вратарь "Спартака" Ребров приостановил спортивную карьеру и стал техническим координатором клуба
37-летний футболист выступает за красно-белых и провёл в составе команды 132 матча.
Фото © ФК "Спартак"
Голкипер московского "Спартака" Артём Ребров перешёл на должность технического координатора клуба. Об этом сообщается на сайте красно-белых.
Одной из его функций будет помощь в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством клуба. При этом Ребров приостанавливает игровую карьеру.
"Клуб благодарит Артёма за высочайший профессионализм, который вратарь демонстрировал все годы в "Спартаке", и смелость при принятии этого решения", — говорится в сообщении пресс-службы команды.
Ребров выступает за "Спартак" с осени 2011 года. За это время он провёл в составе команды 132 матча. В 2017 году вратарь стал с красно-белыми чемпионом России и обладателем суперкубка страны.
После домашней ничьей с "Ростовом" в 13-м туре чемпионата России "Спартак" опустился на девятое место в турнирной таблице. В активе команды Руя Витории 18 набранных очков.
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