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Вратарь "Спартака" Ребров приостановил спортивную карьеру и стал техническим координатором клуба

37-летний футболист выступает за красно-белых и провёл в составе команды 132 матча.

31 октября, 12:30
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

Голкипер московского "Спартака" Артём Ребров перешёл на должность технического координатора клуба. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Одной из его функций будет помощь в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством клуба. При этом Ребров приостанавливает игровую карьеру.

"Клуб благодарит Артёма за высочайший профессионализм, который вратарь демонстрировал все годы в "Спартаке", и смелость при принятии этого решения", — говорится в сообщении пресс-службы команды.

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Ребров выступает за "Спартак" с осени 2011 года. За это время он провёл в составе команды 132 матча. В 2017 году вратарь стал с красно-белыми чемпионом России и обладателем суперкубка страны.

После домашней ничьей с "Ростовом" в 13-м туре чемпионата России "Спартак" опустился на девятое место в турнирной таблице. В активе команды Руя Витории 18 набранных очков.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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