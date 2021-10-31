Вратарь "Спартака" Ребров приостановил спортивную карьеру и стал техническим координатором клуба

Голкипер московского "Спартака" Артём Ребров перешёл на должность технического координатора клуба. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Одной из его функций будет помощь в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством клуба. При этом Ребров приостанавливает игровую карьеру.

"Клуб благодарит Артёма за высочайший профессионализм, который вратарь демонстрировал все годы в "Спартаке", и смелость при принятии этого решения", — говорится в сообщении пресс-службы команды.

Ребров выступает за "Спартак" с осени 2011 года. За это время он провёл в составе команды 132 матча. В 2017 году вратарь стал с красно-белыми чемпионом России и обладателем суперкубка страны.