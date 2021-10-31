Его не остановить: Лучший бомбардир чемпионата России Агаларов принёс "Уфе" победу над "Ахматом"
21-летний нападающий опережает ближайших преследователей среди голеадоров уже на четыре мяча.
Фото © ФК "Уфа"
"Уфа" победила грозненский "Ахмат" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая на "BetBoom-арене" в столице Башкирии, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол уфимцы забили в начале второго тайма. На 58-й минуте после навеса Бояна Йокича с левого фланга точным ударом с близкого расстояния отметился Гамид Агаларов.
Для 21-летнего форварда гол стал 11-м в нынешнем первенстве. Он упрочил свои позиции во главе списка лучших бомбардиров, оторвавшись от ближайших преследователей уже на четыре мяча. По семь раз ворота соперников в нынешнем сезоне поразили зенитовцы Артём Дзюба и Сердар Азмун, а также Фёдор Смолов из "Локомотива".
ОДИННАДЦАТЫЙ гол Агаларова в сезоне. Зверюга 😱 pic.twitter.com/Q2H2pAeNJD— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 31, 2021
"Уфа" набрала 13 очков и покинула зону вылета из РПЛ, поднявшись на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Ахмат" с 15 баллами остался на десятой позиции.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 13-й тур
"Уфа" — "Ахмат" — 1:0
Гол: Агаларов 58' (1:0)
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