"Уфа" победила грозненский "Ахмат" в матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая на "BetBoom-арене" в столице Башкирии, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Для 21-летнего форварда гол стал 11-м в нынешнем первенстве. Он упрочил свои позиции во главе списка лучших бомбардиров, оторвавшись от ближайших преследователей уже на четыре мяча. По семь раз ворота соперников в нынешнем сезоне поразили зенитовцы Артём Дзюба и Сердар Азмун, а также Фёдор Смолов из "Локомотива".