"Ювентус" закроет футболистов на базе перед игрой с "Зенитом" в Лиге чемпионов
Встреча с петербургским клубом состоится 2 ноября в Турине. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.
Фото © ФК "Ювентус"
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри решил закрыть команду на клубной базе почти на неделю. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Из-за неудовлетворительных результатов футболисты пробудут на базе с 1 по 6 ноября. Такая мера призвана прервать безвыигрышную серию команды, которая достигла трёх матчей.
Накануне "Ювентус" в очередном матче чемпионата Италии проиграл на выезде "Вероне" (1:2). В таблице первенства команда с 15 очками занимает восьмое место, а по итогам 11-го тура может опуститься ещё ниже.
Во вторник, 2 ноября, туринский клуб примет петербургский "Зенит" в Лиге чемпионов. Встреча состоится на "Альянц стадиум", начало матча — в 23:00 по московскому времени.
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