"Ювентус" закроет футболистов на базе перед игрой с "Зенитом" в Лиге чемпионов

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри решил закрыть команду на клубной базе почти на неделю. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Из-за неудовлетворительных результатов футболисты пробудут на базе с 1 по 6 ноября. Такая мера призвана прервать безвыигрышную серию команды, которая достигла трёх матчей.

Накануне "Ювентус" в очередном матче чемпионата Италии проиграл на выезде "Вероне" (1:2). В таблице первенства команда с 15 очками занимает восьмое место, а по итогам 11-го тура может опуститься ещё ниже.