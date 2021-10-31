Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова назвала серебряную медаль национальной сборной в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав на чемпионате мира в Китакюсю победой воли и духа. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва получили от судей 40,950 балла. Первое место заняла сборная Италии, набравшая 42,275 балла.

"Сегодняшняя серебряная медаль — это колоссальная победа воли, духа и Господа Бога, который нёс нашу команду на руках с двумя новыми девочками. Полина Орлова и Маша Толкачёва всего за неделю, когда у нас Оля Карасёва поломала ногу, сумели встать вместе в групповых упражнениях. Сложно было поверить, что наш труд даст такие плоды", — сказала Винер-Усманова.

Сборная России завершила чемпионат мира по художественной гимнастике в Японии с семью золотыми, четырьмя серебряными и двумя бронзовыми медалями, убедительно выиграв общий зачёт. По одной награде высшей пробы у Италии и Белоруссии.