Лидеры "Большой двадцатки" приняли план действий по борьбе с коррупцией

Лидеры стран "Группы двадцати" (G20) утвердили план действий по борьбе с коррупцией на 2022–2024 годы. Об этом говорится в декларации по итогам состоявшегося в Риме саммита G20.

"Подтверждая нашу приверженность нулевой терпимости к коррупции в государственном и частном секторах и достижению общих целей в глобальной борьбе с коррупцией, мы принимаем наш план действий по борьбе с коррупцией на 2022–2024 годы", — цитирует РИА "Новости" текст документа.

Отмечается, что главы государств также договорились укреплять взаимодействие с другими заинтересованными сторонами, такими как академические круги, гражданское общество, СМИ и частный сектор. Принятый план, в частности, предусматривает продвижение их важной роли в этой области.