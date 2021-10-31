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Лидеры "Большой двадцатки" приняли план действий по борьбе с коррупцией

Отмечается, что главы государств также договорились укреплять взаимодействие с другими заинтересованными сторонами, такими как академические круги, гражданское общество, СМИ и частный сектор.

31 октября, 13:41
<p>Фото © ТАСС / ANSA via ZUMA Press</p>

Фото © ТАСС / ANSA via ZUMA Press

Лидеры стран "Группы двадцати" (G20) утвердили план действий по борьбе с коррупцией на 2022–2024 годы. Об этом говорится в декларации по итогам состоявшегося в Риме саммита G20.

"Подтверждая нашу приверженность нулевой терпимости к коррупции в государственном и частном секторах и достижению общих целей в глобальной борьбе с коррупцией, мы принимаем наш план действий по борьбе с коррупцией на 2022–2024 годы", — цитирует РИА "Новости" текст документа.

Участники G20 договорились об ограничении потепления не более чем на 1,5 градуса

Участники G20 договорились об ограничении потепления не более чем на 1,5 градуса

Отмечается, что главы государств также договорились укреплять взаимодействие с другими заинтересованными сторонами, такими как академические круги, гражданское общество, СМИ и частный сектор. Принятый план, в частности, предусматривает продвижение их важной роли в этой области.

Ранее Лайф сообщал, что страны "Большой двадцатки" договорились поддерживать восстановление сферы туризма. Отмечается, что государства обязуются принимать меры по безопасному и беспрепятственному передвижению, а также по цифровизации отрасли.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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