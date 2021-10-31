В США назвали С-400 проблемой в американо-турецких отношениях

Покупка Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 по-прежнему остаётся проблемой в американо-турецких отношениях. Об этом заявил представитель администрации США по итогам переговоров американского лидера Джо Байдена и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Риме.

"Я думаю, очевидно, что С-400 — это вопрос, который продолжает волновать Конгресс и продолжает быть фактором во всех этих более широких вопросах в рамках наших [с Турцией] отношений в области обороны", — сказал журналистам американский чиновник.

По его словам, Байден и Эрдоган провели в Риме очень конструктивный разговор. В частности, лидеры двух стран обсудили возможность покупки Анкарой американских истребителей F-16. При этом, как указал представитель Вашингтона, американский лидер чётко дал понять, что "идёт процесс, который необходимо пройти". Байден также заявил о желании эффективно разрешить данные разногласия.

Ранее Эрдоган назвал две причины покупки Турцией российских С-400. Президент республики продолжает настаивать на том, что такое решение — суверенное дело страны и никто не может ей что-то указывать.