В США назвали С-400 проблемой в американо-турецких отношениях
На переговорах в Риме Джо Байден чётко дал понять Реджепу Тайипу Эрдогану, что "идёт процесс, который необходимо пройти". При этом он также заявил о желании эффективно разрешить все разногласия.
Встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Джозефа Байдена в Риме на G20. Фото © Сайт президента Турции
Покупка Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 по-прежнему остаётся проблемой в американо-турецких отношениях. Об этом заявил представитель администрации США по итогам переговоров американского лидера Джо Байдена и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Риме.
"Я думаю, очевидно, что С-400 — это вопрос, который продолжает волновать Конгресс и продолжает быть фактором во всех этих более широких вопросах в рамках наших [с Турцией] отношений в области обороны", — сказал журналистам американский чиновник.
По его словам, Байден и Эрдоган провели в Риме очень конструктивный разговор. В частности, лидеры двух стран обсудили возможность покупки Анкарой американских истребителей F-16. При этом, как указал представитель Вашингтона, американский лидер чётко дал понять, что "идёт процесс, который необходимо пройти". Байден также заявил о желании эффективно разрешить данные разногласия.
Ранее Эрдоган назвал две причины покупки Турцией российских С-400. Президент республики продолжает настаивать на том, что такое решение — суверенное дело страны и никто не может ей что-то указывать.
Напомним, поставки российских ЗРС в Турцию начались 12 июля 2019 года, второй этап поставок завершился 15 сентября того же года. Это категорически не нравится США, которые неоднократно препятствовали покупке Анкарой российских систем ПВО. Несмотря на угрозы санкций, Эрдоган не раз настаивал на том, что планы Турции по новой закупке С-400 не изменились.
Комментариев: 0