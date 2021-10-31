Более 60 боевиков ИГИЛ сдались властям Афганистана
Как отметил губернатор провинции Нангархар, террористы выразили раскаяние относительно своей прошлой деятельности.
Фото © ТАСС / AP Photo / Ahmad Halabisaz
Не менее 65 боевиков террористической группировки ИГИЛ* сдались афганским властям в провинции Нангархар. Об этом заявил губернатор региона.
"При посредничестве племенных лидеров районов Кот и Батков провинции Нангархар 65 боевиков ИГИЛ сдались властям Исламского эмирата (самоназвание политической системы "Талибана"*. — Прим. Лайфа.) и выразили раскаяние относительно своей прошлой деятельности", — указал глава провинции.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией страны. Уже известно, что новым премьер-министром Афганистана станет лидер данного радикального движения. Консультации по формированию нового кабмина находятся на завершающей стадии. Ранее СМИ сообщили, что "Талибан" сформировал новое Правительство Афганистана, где большую часть ключевых мест заняли представители самого радикального движения.
Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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