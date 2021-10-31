НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Более 60 боевиков ИГИЛ сдались властям Афганистана

Как отметил губернатор провинции Нангархар, террористы выразили раскаяние относительно своей прошлой деятельности.

31 октября, 13:20
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Ahmad Halabisaz</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Ahmad Halabisaz

Не менее 65 боевиков террористической группировки ИГИЛ* сдались афганским властям в провинции Нангархар. Об этом заявил губернатор региона.

"При посредничестве племенных лидеров районов Кот и Батков провинции Нангархар 65 боевиков ИГИЛ сдались властям Исламского эмирата (самоназвание политической системы "Талибана"*. — Прим. Лайфа.) и выразили раскаяние относительно своей прошлой деятельности", — указал глава провинции.

Талибы расстреляли мирных афганцев из-за живой музыки на свадьбе

Талибы расстреляли мирных афганцев из-за живой музыки на свадьбе

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией страны. Уже известно, что новым премьер-министром Афганистана станет лидер данного радикального движения. Консультации по формированию нового кабмина находятся на завершающей стадии. Ранее СМИ сообщили, что "Талибан" сформировал новое Правительство Афганистана, где большую часть ключевых мест заняли представители самого радикального движения.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1