Более 60 боевиков ИГИЛ сдались властям Афганистана

Не менее 65 боевиков террористической группировки ИГИЛ* сдались афганским властям в провинции Нангархар. Об этом заявил губернатор региона.

"При посредничестве племенных лидеров районов Кот и Батков провинции Нангархар 65 боевиков ИГИЛ сдались властям Исламского эмирата (самоназвание политической системы "Талибана"*. — Прим. Лайфа.) и выразили раскаяние относительно своей прошлой деятельности", — указал глава провинции.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.