Глава МИД Турции призвал Украину не ассоциировать дроны Bayraktar с его страной

Украина не должна ассоциировать оружие, которое поставляется Турцией, со страной-производителем. Такое заявление в программе "Москва. Кремль. Путин" сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. В частности, речь идёт об ударном дроне Bayraktar, который украинцы использовали в Донбассе.

"Когда страна приобретает любое оборонительное вооружение у нас или у любой другой страны, оно перестаёт быть турецким, русским или украинским. То есть, как только они купили у нас вооружение, оно перестало быть турецким. Хотя оно и произведено в Турции, теперь оно принадлежит Украине. <...> Украина должна перестать использовать название нашей страны", — сообщил дипломат.

Чавушоглу также отметил, что в ходе борьбы с терроризмом в различных точках Земли используется оружие, которое производится в разных странах. "В том числе и в России, но мы никогда не обвиняли в этом Россию", — заключил он.

Ранее министры иностранных дел России Сергей Лавров и Турции Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию на Балканах и Кавказе. На повестке дня был вопрос по поводу запуска регионального механизма "3+3".