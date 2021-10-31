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Страны "Большой двадцатки" призвали к ограничению потепления не более чем на 1,5 градуса

Участники саммита G20 отметили, что это потребует значимых и эффективных действий, а также приверженности со стороны всех государств.

31 октября, 13:10
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Страны "Большой двадцатки" призвали принять меры для ограничения роста глобального потепления на уровне 1,5 градуса Цельсия. Об этом говорится в распространённой декларации по итогам состоявшегося в Риме саммита G20.

"Мы признаём, что последствия изменения климата при 1,5 градуса Цельсия намного ниже, чем при двух градусах. Удержание (потепления. — Прим. Лайфа) на уровне полутора градусов потребует значимых и эффективных действий и приверженности со стороны всех стран", — говорится в документе.

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Ранее Лайф сообщал, что страны "Большой двадцатки" договорились поддерживать восстановление сферы туризма. Участники саммита G20 отметили, что эта отрасль является одной из наиболее пострадавших от пандемии ковида.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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