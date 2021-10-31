Страны "Большой двадцатки" призвали к ограничению потепления не более чем на 1,5 градуса
Участники саммита G20 отметили, что это потребует значимых и эффективных действий, а также приверженности со стороны всех государств.
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Страны "Большой двадцатки" призвали принять меры для ограничения роста глобального потепления на уровне 1,5 градуса Цельсия. Об этом говорится в распространённой декларации по итогам состоявшегося в Риме саммита G20.
"Мы признаём, что последствия изменения климата при 1,5 градуса Цельсия намного ниже, чем при двух градусах. Удержание (потепления. — Прим. Лайфа) на уровне полутора градусов потребует значимых и эффективных действий и приверженности со стороны всех стран", — говорится в документе.
Ранее Лайф сообщал, что страны "Большой двадцатки" договорились поддерживать восстановление сферы туризма. Участники саммита G20 отметили, что эта отрасль является одной из наиболее пострадавших от пандемии ковида.
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