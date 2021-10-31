Байден анонсировал новую эру трансатлантического сотрудничества США и ЕС
Американский лидер отметил, что это пойдёт на пользу населению не только сейчас, но и в предстоящие годы.
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Соединённые Штаты Америки и Европейский союз благодаря сделке по торговле и климату открывают новую эру трансатлантического сотрудничества. Об этом заявил президент США Джо Байден, объявляя о договорённостях Вашингтона и Брюсселя на "полях" саммита G20.
"США и Европейский союз добились крупного прорыва, который касается экзистенциальной угрозы изменения климата и одновременно защищает американские рабочие места и американскую промышленность. США и ЕС вместе открывают новую эру трансатлантического сотрудничества, которая пойдёт на пользу всем нашим народам — как сейчас, так и, на мой взгляд, в предстоящие годы", — сказал Байден.
Ранее Лайф рассказывал, что в Еврокомиссии подтвердили договорённость с США о приостановке действия пошлин на сталь и алюминий. Как отметила глава европейского ведомства Урсула фон дер Ляйен, теперь Брюсселю и Вашингтону предстоит совместная работа над новым глобальным соглашением по металлам.
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