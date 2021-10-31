Бывший муж Айзы оказался в инвалидном кресле после индонезийской тюрьмы. Видео © Telegram / Super

Бывший муж Айзы Долматовой сёрфер Дмитрий Анохин вернулся в Москву из индонезийской тюрьмы в инвалидном кресле. При каких обстоятельствах он получил травму, пока не известно. Видео из столичного аэропорта опубликовал телеграм-канал Super.

На кадрах видно, что Дмитрия встречает его экс-супруга с детьми. Их общий сын Элвис крепко обнимает отца после долгой разлуки. Также рядом стоит и старший сын Айзы от рэпера Гуфа (Алексей Долматов) — Сэм. Во время брака пара вместе воспитывала наследников.

Напомним, что последние месяцы Анохин провёл в тюрьме в Индонезии. Как писал Лайф, ещё в марте его вместе с подругой задержали на Бали за подделку ПЦР-теста. После нескольких судов сёрфер получил реальный срок — восемь месяцев в местной тюрьме. К слову, сама Айза даже обращалась к президенту Индонезии с просьбой помиловать экс-супруга и его подругу. Однако законы государства оказались слишком суровы.