НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Бывший муж Айзы оказался в инвалидном кресле после индонезийской тюрьмы

Дмитрий Анохин вместе с подругой попался на подделке ПЦР-теста на коронавирус этой весной при въезде на Бали. После нескольких судов сёрфер получил реальный срок.

31 октября, 12:57

Фото © Instagram / aizalovesam

Бывший муж Айзы оказался в инвалидном кресле после индонезийской тюрьмы. Видео © Telegram / Super

Бывший муж Айзы Долматовой сёрфер Дмитрий Анохин вернулся в Москву из индонезийской тюрьмы в инвалидном кресле. При каких обстоятельствах он получил травму, пока не известно. Видео из столичного аэропорта опубликовал телеграм-канал Super.

На кадрах видно, что Дмитрия встречает его экс-супруга с детьми. Их общий сын Элвис крепко обнимает отца после долгой разлуки. Также рядом стоит и старший сын Айзы от рэпера Гуфа (Алексей Долматов) — Сэм. Во время брака пара вместе воспитывала наследников.

Олег Майами окончательно уничтожил Айзу, рассказав, почему заблокировал номера даже её детей

Олег Майами окончательно уничтожил Айзу, рассказав, почему заблокировал номера даже её детей

Напомним, что последние месяцы Анохин провёл в тюрьме в Индонезии. Как писал Лайф, ещё в марте его вместе с подругой задержали на Бали за подделку ПЦР-теста. После нескольких судов сёрфер получил реальный срок — восемь месяцев в местной тюрьме. К слову, сама Айза даже обращалась к президенту Индонезии с просьбой помиловать экс-супруга и его подругу. Однако законы государства оказались слишком суровы.

Между тем на днях бывший супруг Долматовой Гуф сделал предложение своей девушке. Всё произошло на семейном ужине, где также присутствовала сестра 42-летнего рэпера.

Айза выложила прощальное фото с обнажённой грудью, которое лучше не видеть никому из её бывших

Айза выложила прощальное фото с обнажённой грудью, которое лучше не видеть никому из её бывших

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1