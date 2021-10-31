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В ЕК подтвердили договорённость с США о приостановке действия пошлин на сталь и алюминий

Как отметила глава европейского ведомства Урсула фон дер Ляйен, теперь Брюсселю и Вашингтону предстоит совместная работа над новым глобальным соглашением по металлам.

31 октября, 12:54

Фото © Pixabay

Вашингтон и Брюссель договорились временно приостановить действие американских пошлин на сталь и алюминий из Евросоюза, которые администрация экс-главы США Дональда Трампа ввела в июне 2018 года. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Президент США Джо Байден и я достигли договорённости приостановить действие тарифов на сталь и алюминий и вместе работать над новым глобальным соглашением по стали", — написала она на своей странице в "Твиттере".

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Напомним, США в июне 2018 года ввели таможенные пошлины на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Для стальной продукции пошлина составила 25%, для алюминия — 10%.

Ранее Лайф сообщал, что США урегулировали разногласия с ЕС относительно пошлин на сталь и алюминий. Как заверил помощник американского лидера Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, Вашингтону и Брюсселю наконец-то удастся избавиться от "одного из крупнейших раздражителей в двусторонних отношениях".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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