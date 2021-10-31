Джонсон на встрече с Макроном понадеялся, что Франция снизит остроту заявлений
Озабоченность премьер Соединённого Королевства выразил в связи с ремарками французского правительства о необходимости наказать Британию за выход из ЕС.
Фото © Twitter / Boris Johnson
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита "Большой двадцатки" выразил надежду на отказ от угроз, исходящих от Парижа. Об этом сообщает канцелярия главы кабмина Соединённого Королевства.
"Премьер-министр вновь выразил глубокую озабоченность по поводу риторики, исходящей от французского правительства в последние дни, включая предположение французского премьер-министра о том, что Великобритания должна быть наказана за выход из ЕС", — говорится в релизе.
Джонсон надеется, что французское правительство снизит градус риторики и отзовёт свои угрозы.
Лидеры также обсудили вопрос о лицензиях на рыбную ловлю. Кроме того, британский премьер поблагодарил Макрона за постоянную поддержку стран, уязвимых перед изменениями климата.
Ранее Лайф рассказывал, что Эмманюэль Макрон и президент США Джон Байден провели первые переговоры после скандала вокруг AUKUS. В Белом доме считают, что теперь удалось преодолеть кризис в отношениях с Францией, вызванный появлением этой структуры.
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