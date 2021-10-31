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Джонсон на встрече с Макроном понадеялся, что Франция снизит остроту заявлений

Озабоченность премьер Соединённого Королевства выразил в связи с ремарками французского правительства о необходимости наказать Британию за выход из ЕС.

31 октября, 12:45
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/BorisJohnson/status/1454479207397011460/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Boris Johnson</a></p>

Фото © Twitter / Boris Johnson

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита "Большой двадцатки" выразил надежду на отказ от угроз, исходящих от Парижа. Об этом сообщает канцелярия главы кабмина Соединённого Королевства.

"Премьер-министр вновь выразил глубокую озабоченность по поводу риторики, исходящей от французского правительства в последние дни, включая предположение французского премьер-министра о том, что Великобритания должна быть наказана за выход из ЕС", — говорится в релизе.

Джонсон надеется, что французское правительство снизит градус риторики и отзовёт свои угрозы.

Отношения с Москвой сейчас не те, каких бы хотелось Лондону, заявил Джонсон

Отношения с Москвой сейчас не те, каких бы хотелось Лондону, заявил Джонсон

Лидеры также обсудили вопрос о лицензиях на рыбную ловлю. Кроме того, британский премьер поблагодарил Макрона за постоянную поддержку стран, уязвимых перед изменениями климата.

Ранее Лайф рассказывал, что Эмманюэль Макрон и президент США Джон Байден провели первые переговоры после скандала вокруг AUKUS. В Белом доме считают, что теперь удалось преодолеть кризис в отношениях с Францией, вызванный появлением этой структуры.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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