Джонсон на встрече с Макроном понадеялся, что Франция снизит остроту заявлений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита "Большой двадцатки" выразил надежду на отказ от угроз, исходящих от Парижа. Об этом сообщает канцелярия главы кабмина Соединённого Королевства.

"Премьер-министр вновь выразил глубокую озабоченность по поводу риторики, исходящей от французского правительства в последние дни, включая предположение французского премьер-министра о том, что Великобритания должна быть наказана за выход из ЕС", — говорится в релизе.

Джонсон надеется, что французское правительство снизит градус риторики и отзовёт свои угрозы.

Лидеры также обсудили вопрос о лицензиях на рыбную ловлю. Кроме того, британский премьер поблагодарил Макрона за постоянную поддержку стран, уязвимых перед изменениями климата.