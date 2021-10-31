Вечеринка с участием звёзд российского шоубиза. Сториз © Instagram/djsmash

Российские звёзды в ночь с 30 на 31 октября устроили вечеринку по случаю Хэллоуина, причём туса, судя по геолокациям в их сториз, проходила в Минске. На кадрах, опубликованных у DJ Smash в "Инстаграме", видно, что о ковидных ограничениях они не задумывались.

Как отмечает телеграм-канал "Неопра, блин!", российские знаменитости на протяжении всего субботнего дня публиковали повседневные сториз из Москвы. Однако когда наступила ночь, звёзды оказались на вечеринке у DJ Smash, якобы в белорусской столице. Композитор в разгар мероприятия торжественно объявил о том, что пати проходит в "Минске". Заявление сорвало бурные овации гостей, среди которых были Наталья Рудова, Артик (дуэт Artik & Asti), Ида Галич и многие другие. По окончании вечеринки DJ Smash продолжил поддерживать легенду. В последней инстаграм-сториз он отметил геолокацию "Минский аквапарк "Лебяжий".

Пользователи соцсетей после увиденного начали негодовать, куда же делись ковидные ограничительные меры. Некоторые даже отметили странность празднования Хэллоуина в субботу, ведь он отмечается 31 октября.

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Вообще Хэллоуин сегодня [31 октября], им в понедельник всем на работу, что ли? Почему в субботу отмечают? Непонятно) ППК

В день по 1000+ человек умирает, у них праздник. Кто они после этого? Алёна