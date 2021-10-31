Мужчина с ножом напал на пассажиров в поезде в Токио, пострадало не менее 15 человек
Кроме того, он разлил и поджёг горючую жидкость в вагоне, в результате чего огонь опалил несколько сидений.
Кадр видео © Twitter / しずくβ
Кадры нападения. Видео © Twitter / Kikuzaka46_Bay
По меньшей мере 15 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на пассажиров поезда в городе Тёфу в префектуре Токио. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Мужчина с ножом напал на пассажиров в поезде в Токио, пострадало не менее 15 человек. Видео © Twitter / しずくβ
Кроме того, отмечается, что агрессор разлил в вагоне горючую жидкость и поджёг её. В результате пожара обгорело несколько сидений. При этом как минимум один человек потерял сознание во время атаки. На кадрах, размещённых в соцсетях, видно, как из вагона спасаются люди, вылезая через окна, и в панике бегут подальше от места событий.
Злоумышленника задержала полиция на месте, сопротивления он не оказывал. Сейчас движение по линии железнодорожной компании Keio полностью остановлено.
Ранее Лайф рассказывал, как житель Санкт-Петербурга с молотком и ножами напал на автобус и умер при попытке сбежать. Буйный пассажир резал сиденья и себя, а потом головой разбил боковое стекло в салоне и вывалился наружу, ударившись об асфальт.
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