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Мужчина с ножом напал на пассажиров в поезде в Токио, пострадало не менее 15 человек

Кроме того, он разлил и поджёг горючую жидкость в вагоне, в результате чего огонь опалил несколько сидений.

31 октября, 12:21

Кадр видео © Twitter / しずくβ

Кадры нападения. Видео © Twitter / Kikuzaka46_Bay

По меньшей мере 15 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на пассажиров поезда в городе Тёфу в префектуре Токио. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Мужчина с ножом напал на пассажиров в поезде в Токио, пострадало не менее 15 человек. Видео © Twitter / しずくβ

Кроме того, отмечается, что агрессор разлил в вагоне горючую жидкость и поджёг её. В результате пожара обгорело несколько сидений. При этом как минимум один человек потерял сознание во время атаки. На кадрах, размещённых в соцсетях, видно, как из вагона спасаются люди, вылезая через окна, и в панике бегут подальше от места событий.

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Злоумышленника задержала полиция на месте, сопротивления он не оказывал. Сейчас движение по линии железнодорожной компании Keio полностью остановлено.

Ранее Лайф рассказывал, как житель Санкт-Петербурга с молотком и ножами напал на автобус и умер при попытке сбежать. Буйный пассажир резал сиденья и себя, а потом головой разбил боковое стекло в салоне и вывалился наружу, ударившись об асфальт.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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