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Посольство США на Украине поздравило жителей Незалежной с Хэллоуином роликом о "российской дезинформации". Мини-фильм опубликован в "Фейсбуке" дипмиссии.

Согласно сценарию, дипломат в костюме Орлана начинает свой день с чашечки кофе, а затем заходит в кабинет к Тыкве с топором, которой отдаёт отчёт. На вопрос, что в документах, герой ролика отвечает: "Российская дезинформация".

"Оу, жутко", — говорит после этого его собеседник-скелет.

Стоит отметить, что пользователи соцсетей восприняли ролик со смехом и указали на креатив сотрудников посольства.