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"Оу, жутко": Посольство США поздравило украинцев с Хэллоуином роликом про российскую дезу

По сценарию "короткометражки" сотрудник в костюме Орлана приносит отчёт в кабинет к Скелету-тыкве с топором.

31 октября, 12:40
<p>Скриншот видео © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/10159356733351936" target="_blank" rel="noopener noreferrer">U.S. Embassy Kyiv Ukraine</a></p>

Скриншот видео © Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Видео © Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Посольство США на Украине поздравило жителей Незалежной с Хэллоуином роликом о "российской дезинформации". Мини-фильм опубликован в "Фейсбуке" дипмиссии.

Согласно сценарию, дипломат в костюме Орлана начинает свой день с чашечки кофе, а затем заходит в кабинет к Тыкве с топором, которой отдаёт отчёт. На вопрос, что в документах, герой ролика отвечает: "Российская дезинформация".

Наш ответ Хэллоуину: костюмы, которые советские мамы шили для утренников

Наш ответ Хэллоуину: костюмы, которые советские мамы шили для утренников

"Оу, жутко", — говорит после этого его собеседник-скелет.

Стоит отметить, что пользователи соцсетей восприняли ролик со смехом и указали на креатив сотрудников посольства.

Ранее россияне рассказали, как празднуют и сколько тратят на Хэллоуин. Более половины опрошенных положительно отзываются о мероприятиях, проходящих в канун Дня Всех Святых, однако есть и считающие такие вечеринки "не нашим праздником".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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