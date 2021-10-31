"Оу, жутко": Посольство США поздравило украинцев с Хэллоуином роликом про российскую дезу
По сценарию "короткометражки" сотрудник в костюме Орлана приносит отчёт в кабинет к Скелету-тыкве с топором.
Скриншот видео © Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Видео © Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine
Посольство США на Украине поздравило жителей Незалежной с Хэллоуином роликом о "российской дезинформации". Мини-фильм опубликован в "Фейсбуке" дипмиссии.
Согласно сценарию, дипломат в костюме Орлана начинает свой день с чашечки кофе, а затем заходит в кабинет к Тыкве с топором, которой отдаёт отчёт. На вопрос, что в документах, герой ролика отвечает: "Российская дезинформация".
"Оу, жутко", — говорит после этого его собеседник-скелет.
Стоит отметить, что пользователи соцсетей восприняли ролик со смехом и указали на креатив сотрудников посольства.
Ранее россияне рассказали, как празднуют и сколько тратят на Хэллоуин. Более половины опрошенных положительно отзываются о мероприятиях, проходящих в канун Дня Всех Святых, однако есть и считающие такие вечеринки "не нашим праздником".
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