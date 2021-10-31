Страны "Большой двадцатки" договорились поддерживать восстановление сферы туризма

Страны "Большой двадцатки" пришли к соглашению о поддержании восстановления сферы туризма. Об этом говорится в распространённой декларации по итогам состоявшегося в Риме саммита G20.

"Опираясь на работу, проделанную в 2020 году, мы продолжим поддерживать быстрое, устойчивое, и всеобъемлющее восстановление сектора туризма, который является одним из наиболее пострадавших от пандемии", — сообщается в документе.

Отмечается, что государства обязуются принимать меры по безопасному и беспрепятственному передвижению, а также по цифровизации отрасли.