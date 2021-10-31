Страны "Большой двадцатки" договорились поддерживать восстановление сферы туризма
Участники саммита G20 отметили, что эта отрасль является одной из наиболее пострадавших от пандемии ковида.
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Страны "Большой двадцатки" пришли к соглашению о поддержании восстановления сферы туризма. Об этом говорится в распространённой декларации по итогам состоявшегося в Риме саммита G20.
"Опираясь на работу, проделанную в 2020 году, мы продолжим поддерживать быстрое, устойчивое, и всеобъемлющее восстановление сектора туризма, который является одним из наиболее пострадавших от пандемии", — сообщается в документе.
Отмечается, что государства обязуются принимать меры по безопасному и беспрепятственному передвижению, а также по цифровизации отрасли.
Ранее Лайф рассказывал, что министры стран G20 договорились создать рабочую группу для борьбы с пандемиями. При этом в неё смогут войти не только члены "Большой двадцатки" из сферы финансов и здравоохранения, но и представители международных организаций.
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