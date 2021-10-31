Страны G20 договорились обеспечить всеобщий доступ к вакцинам против ковида

Государства "Большой двадцатки" планируют обеспечить достаточное количество вакцин от ковида, чтобы доступ к ним был у всех. Об этом сказано в декларации по итогам саммита, прошедшего в Риме.

Страны учитывают, что вакцины на сегодняшний день являются одним из наиболее важных инструментов противодействия пандемии, а массовая вакцинация против ковида является общественным благом.

"Мы будем прикладывать усилия по обеспечению своевременного, справедливого и всеобщего доступа к безопасным, недорогим, качественным и эффективным вакцинам", — сказано в итоговом документе.

К концу 2021 года планируется достичь цели вакцинировать не менее 40% населения, а к середине 2022 года — не менее 70%. Для этого страны обязались предпринимать меры для увеличения поставок препаратов и основных медицинских продуктов в развивающиеся государства, а также для устранения ограничений в области финансирования.