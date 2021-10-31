На саммите G20 признали необходимость достижения нулевых выбросов к середине века

К середине XXI века необходимо достичь глобальной углеродной нейтральности. К такому выводу пришли лидеры "Большой двадцатки", сказано в итоговой декларации саммита G20, прошедшего в Риме.

"Мы признаём необходимость достижения глобальных чистых нулевых выбросов парниковых газов, или углеродной нейтральности, к середине века или примерно к середине столетия", — говорится в документе.

Страны "Большой двадцатки" собираются противостоять глобальным вызовам, которые оказывают влияние на их экономику. Например, они не намерены допускать сбоев в цепи поставок.