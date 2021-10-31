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На саммите G20 признали необходимость достижения нулевых выбросов к середине века

Страны "Большой двадцатки" собираются противостоять глобальным вызовам, которые оказывают влияние на экономику.

31 октября, 13:01
<p>Фото © ТАСС / EPA / ANGELO CARCONI</p>

Фото © ТАСС / EPA / ANGELO CARCONI

К середине XXI века необходимо достичь глобальной углеродной нейтральности. К такому выводу пришли лидеры "Большой двадцатки", сказано в итоговой декларации саммита G20, прошедшего в Риме.

"Мы признаём необходимость достижения глобальных чистых нулевых выбросов парниковых газов, или углеродной нейтральности, к середине века или примерно к середине столетия", — говорится в документе.

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Страны "Большой двадцатки" собираются противостоять глобальным вызовам, которые оказывают влияние на их экономику. Например, они не намерены допускать сбоев в цепи поставок.

"Мы будем работать вместе, чтобы выявлять и решать эти проблемы по мере восстановления наших экономик и поддерживать стабильность мировой экономики", — сообщается в декларации.

Ранее участники G20 договорились об ограничении потепления не более чем на 1,5 градуса.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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