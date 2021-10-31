Принц Чарльз назвал климатический саммит в Глазго спасением планеты

Принц Чарльз назвал Конференцию ООН по изменению климата в шотландском Глазго "последним шансом" для спасения нашей планеты. Об этом он заявил, выступая на саммите G20 в Риме.

"COP26 начинается завтра в Глазго. В прямом смысле слова — это последний шанс. Мы должны превратить наши красивые слова в красивые действия. Чудовищность проблемы изменения климата доминирует в разговорах людей — начиная от новостей и заканчивая гостиными. На кону лежит будущее человечества и самой природы", — сказал член британской королевской семьи.

По его словам, несмотря на разногласия, стоит воспользоваться этой уникальной возможностью, чтобы начать восстановление природы, вывести мировую экономику на траекторию устойчивого зелёного развития и тем самым спасти планету. Чарльз также подчеркнул, что для того, чтобы добиться цели по снижению температуры на 1,5 градуса ежегодно, требуются триллионы долларов, однако ни у одного правительства нет таких финансов. Поэтому, отметил он, необходимо сотрудничество частного и государственного секторов.