В Бурятии с 1 ноября смягчат ограничения для непривитых, но лишь на несколько дней
Кроме того, есть ряд мест, где послабление действовать не будет. Для прохода в них всё ещё необходимы QR-коды.
Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Кирилл Зыков
Не вакцинированные от ковида жители Бурятии в период нерабочих дней смогут пройти в торговые центы, точки общепита, а также объекты культуры при предъявлении отрицательного ПЦР-теста. Соответствующие изменения в указ внёс глава региона Алексей Цыденов, сказано на сайте регионального правительства.
Новые правила будут действовать с 1 ноября и до 7-го числа. При этом справка об отсутствии заражения должна быть выдана не позднее чем за 72 часа до посещения. Также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Ограничения не распространяются на столовые, кафе и буфеты, в которых обедают работники организаций. Также свободно посетить ТЦ могут граждане, желающие поставить прививку.
Ранее Лайф рассказывал, что на время нерабочей недели в Ростовской области приостановят работу кафе и рестораны. Согласно распоряжению первого зама губернатора региона, под исключение подпадают лишь те компании, которые будут принимать заказы дистанционно и работать только навынос или доставку.
Комментариев: 0