В Италии в 93 года умер "отец" тирамису Адо Кампеол

В североитальянском городе Тревизо скончался известный ресторатор Адо Кампеол, которого прозвали "отцом" тирамису. Ему было 93 года. О смерти сообщил президент области Венето Лука Дзайа, ранее возглавлявший провинцию Тревизо и хорошо знавший создателя десерта.

"Тревизо потерял звезду своей гастрономической истории, которая теперь будет сверкать на небесах", — написал Дзайа.

Отметим, что Кампеол владел рестораном Le Beccherie, где в начале 1970-х годов и создали десерт тирамису. По словам самого "отца" десерта, рецепт появился на свет благодаря ошибке его супруги Альбы и шеф-повара Роберто Лингуанотто. Однако лакомство быстро завоевало популярность в Италии, а затем и за рубежом.